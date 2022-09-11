Kenan Işık Caddesine konforlu yol

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yaptığı yol yenileme, yol genişletme ve asfalt çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesinde yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yapan ekipler, güvenli ve konforlu bir trafik akışı için çalışmalar yapıyor.

Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, ’’Malatya’mızın büyük mahallelerinden biri olan Yakınca Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Kenan Işık Caddemizde yol yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarımızı yapıyoruz. İki etap halinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha önceki yıllarda altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören yolumuzda freze ile kazılarımızı yaptık. Finisherli makineler yardımıyla aşınma tabakasını kaplamış bulunmaktayız. İkinci etap olarak Kenan Işık Caddemizde Yakınca Belediyesi döneminde yapılmış olan kilit taşlarını söktük. Altyapı olarak güçlendirme işlemlerini yaptık. Çökme olan yerlerde çamur malzemelerini kaldırdık. Caddemizde pmt uygulamasına başladık. İkinci etap çalışmalarımız çerçevesinde asfalt çalışmalarımızı yapıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, ’’Mahallemizde bulunan Oğuz Kağan ve Kenan Işık caddemizde yollarımız bozulmuştu. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a taleplerimizi ilettik. Selahattin Başkanımız da Kenan Işık ve Oğuz Kağan caddemizin asfalt yenileme çalışmalarının yapılmasını söyledi. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.