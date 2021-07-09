Kaynarca spor kompleksinde inşaat çalışmaları son hız devam ediyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi inşaat sahasında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Malatya’da vatandaşların sosyal yaşam alanlarını genişletmek için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde bulunan Melekbaba Gençlik Merkezinin yanında yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi inşaat sahasında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde Vali Baruş’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan eşlik etti.

Vali Aydın Baruş, tesisin bir an önce kullanıma açılması için valilik olarak gereken desteği vereceklerini belirterek “Gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, milli birlik ve beraberlik içerisinde paylaşım bilinci yüksek bireylerin yetişmesini sağlayacak bu büyük tesisin belirtilen sürede bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Valimiz Sayın Aydın Baruş ile beraber Melekbaba Gençlik Merkezi’nin hemen yanında yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksini beraber inceleyerek gerekli bilgileri arz ettik. 58 dönümlük alana yapılan bu kompleksimizin yapımı 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kompleksimiz bitince Malatya’nın en büyük spor kompleksi olacak ’’ diye konuştu.

Tesisin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Battalgazi ilçesindeki; Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe ve Kaynarca bölgesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanarak olumsuz alışkanlıklardan uzaklaşıp daha faal bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlanması hedefleniyor.