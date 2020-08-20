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Kaynarca mahallesi yeni projesiyle geleceğe hazırlanıyor

KAYNARCA MAHALLESİ YENİ PROJESİYLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR

MALATYA 20.08.2020, 13:51
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Kaynarca mahallesi yeni projesiyle geleceğe hazırlanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaynarca mahallesinde başlattıkları sokak sağlıklaştırması, sosyal tesis ve park projesiyle mahallenin sosyal dokusuna farklı güzellikler katıp, bölgenin değerini artıracaklarını söyledi.

Yeşilyurt’ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarının nezih, modern ve konforlu bir hüviyete ulaşması bakımından ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaynarca mahallesinde sosyal tesis, park, cephe yenileme ve yol iyileştirmelerini içerisine alan projenin örneklik teşkil edeceğini vurguladı.

“Projemiz dikkat çekici olup, farkındalık oluşturacak”

Sokak sağlıklaştırması projeleriyle mahallelerin sosyal dokusu ve yaşam kültürüne yeni güzellikler katacaklarına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin bütün yaşam alanlarını modern, nezih ve yaşam standardı yüksek bir görüntüye ulaştırmak adına sokak sağlıklaştırma projelerimize başladık. Her noktası bizim için ayrı bir değer ve kıymet taşıyan Yeşilyurt’umuzun sokaklarını, binalarını ve yollarını sosyal dokuya değer katacak şekilde, çağın gerekliliklerine uygun projelerle donatmak adına gayret sarf ediyoruz. Sokak sağlıklaştırmaları, sosyal tesisler, parklar ve yürüyüş yollarımızla mahallelerimizde ki yaşam şartlarını daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Verimli tarım arazileriyle, suyu ve iklimiyle, misafirperver ve güzel insanlarıyla çok farklı güzellikleri içerisinde barındıran Kaynarca mahallemizin bazı caddelerini sokak sağlıklaştırması projesi çatısı altında hayata geçireceğimiz farklı ve dikkat çekici yeniliklerle daha nezih, daha modern, daha konforlu hale getireceğiz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de talepleri neticesinde projeyi uygulayacağımız alanda yaptığımız detaylı teknik incelemeler sonucunda dikkat çekici ve farkındalık oluşturacak çok güzel bir proje hazırladık” ifadelerini kullandı.

Etüt Proje Müdürlüğü, mimar ve mühendisleriyle büyük bir titizlikle hazırladıkları proje kapsamında, tespit edilen bölgedeki binaların cephelerini restore edip, yollarını, kaldırımlarını ve aydınlatmalarını yeniden dizayn edeceklerini bildiren Çınar, “Ayrıca bu bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak adına modern ve nezih alanlara sahip çok güzel bir sosyal tesis ve park alanı da yapacağız. Projemiz tamamlandığı zaman Kaynarca mahallesinde yaşayan hemşehrilerimiz daha nitelikli, modern ve güzel alanlarda yaşama fırsatına kavuşacaklar. Kaynarcanın güzelliklerine yeni güzellikler katıp, buranın değerini artıracağız. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu özel projemiz, mahallelilik kültürünün kaybolmaması açısından da büyük önem taşıyacaktır. Hemşehrilerimiz yenilen caddelerde, farklı mimari ve tasarımla hizmete girecek olan sosyal tesislerimiz ve park alanımızda huzur ve güven içerisinde ikamet etmeye devam edecektir” diye konuştu.

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