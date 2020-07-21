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Kaymakam Vural, plaket ile uğurlandı
KAYMAKAM VURAL, PLAKET İLE UĞURLANDI
MALATYA 21.07.2020, 14:08
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Malatya’nın Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, Kırıkkale Delice İlçesine tayini çıkması nedeniyle plaket verilerek uğurlandı.
Kaymakam Yunus Emre Vural’a ilçeye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı plaket verildi. Kaymakam Yunus Emre Vural, veda konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın 14 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı kararıyla Kırıkkale-Delice ilçesine atandım” dedi.
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