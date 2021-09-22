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Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nin yeni Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına giderek personeli denetledi.

MALATYA 22.09.2021, 13:05
Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nin yeni Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına giderek personeli denetledi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, önce İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek, buradaki personeli denetledi. İlçe Emniyet Amirliği’nin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Kaymakam Kemal Ülkü, birimleri gezdi. Ziyaretlerde kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yapan Kaymakam Ülkü, yapmış olduğu denetim ve incelemelerde İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım’ dan çalışma sistemi, işleyiş gibi konularda bilgi aldı. Ülkü yaptığı konuşmada ise, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzurunu ve güvenliği için fedakarca çalışıyorlar. İlçemizin giriş ve çıkışlarında kurulan güvenlik noktalarında, polis ve jandarma her zaman görev başında olmalı. Hem ilçemizin, hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak güvenlik birimlerimizin görevidir. Güvenlik birimlerimizin görevi, halkımızın huzurunu temin etmektir. Görev alan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş’ın Sivas Şarkışla Kaymakamlığına atanmasıyla Aydın Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’nün de tayini Arguvan’a çıkmış, geçtiğimiz günlerde yeni görevine başlamıştı.

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