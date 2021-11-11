Kaymakam Ülkü eşiyle ev ziyaretlerinde

Malatya’nın Arguvan İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, eşi Leman Ülkü ile birlikte ev ziyaretlerinde bulunuyor.

Kaymakam Kemal Ülkü, eşi Leman Ülkü ile birlikte Narmikan, Göçerüşağı, Bahçeli, Tatkınık. Hakverdi, Çevreli, Hakverdi ve Güveçli mahallerinde ev ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların ev ziyaretinde sorun, talep ve önerilerini dinleyen çift, genelde sıcak bir ortamda geçen sohbet soru cevap şeklinde devam eden ziyarette sorunlar da tespit ediliyor.

Kaymakam Kemal Ülkü, eşiyle birlikte ev ziyaretleri yaptığını belirterek, “Mahallelerimizi devamlı gezerek muhtarlarımızla birlikte mahalle sorunlarını yerinde görmek bilgi sahibi olmak sorunların çözümlerini bulmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşların eksikleri yerinde tespit ederek en kıza sürede giderilmesini sağlamak gayretindeyiz. Kadınların bizlere söyleyemediklerini eşime söylerler diye birlikte ev ziyareti yapıyoruz” dedi.