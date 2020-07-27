Kaymakam Şahin’e türkülü veda

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı iken, Elâzığ’ın Karakoçan İlçesine tayin olan Kaymakam Abdullah Şahin onuruna yemek verildi.

Meşhur Arguvan türkülerinin seslendirildiği ve katılımın yoğun olduğu veda yemeğinde duygulu olarak konuşma yapan Kaymakam Abdullah Şahin, hüzünlü ayrıldığını dile getirdi. Kaymakam Şahin, Arguvan’ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu, ilçenin hep türküleri ile anılacağını ve Elâzığ Karakoçan’da Arguvanlıların bir evlerinin olduğunu ifade ederek, “Gerçekten hüzünlü bir şekilde ayrılıyorum. Başta belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, daire müdürlerimize, mahalle muhtarlarımıza, ilçe esnaflarına siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi

Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, Kaymakam Abdullah Şahin’in ilçe için birleştirici, yapıcı ve güzel hizmetlerinin olduğunu belirterek, “Kaymakam Beyin ilçemiz için ayrı bir yeri olduğunu gördük. Arguvan’ımızda, insanların, hayra, iyiliğe teşvik eden bir devlet profili gördük. Sayın, kaymakamım yolunuz açık olsun, ömrünüz uzun olsun inşallah. Gelişiniz güzel oldu, gidişiniz onurlu oldu çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında Arguvan türkülerinin de söylendiği veda yemeğinde Kaymakam Şahin’e çeşitli kurum ve kuruluşlarca plaket ve hediyeler verildi.

Veda yemeğine, Arguvan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, AK Parti ilçe başkanı Kudret Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanı Ekber Aslan Türk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanı Hasan Kınık, daire müdürleri, muhtarlar, memurlar esnaflar ile sivil toplum örgütleri temsilcilerdi katıldı.