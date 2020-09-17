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Kaymakam Öztaş, maske denetimine çıktı

HEKİMHAN İLÇE KAYMAKAMLIĞINA YENİ ATANAN MUHAMMED ÖZTAŞ, AYAĞININ TOZUYLA MASKE DENETİMİNE ÇIKTI.

MALATYA 17.09.2020, 15:11
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Kaymakam Öztaş, maske denetimine çıktı

Hekimhan İlçe Kaymakamlığına yeni atanan Muhammed Öztaş, ayağının tozuyla maske denetimine çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de bugün İlçe Kaymakam Muhammet Öztaş, esnafları tek tek gezerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundular. Esnaf ile vatandaşları denetleyen Kaymakam Öztaş, İçişleri Bakanlığın talimatı ile 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi. Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaymakam Öztaş, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hekimhan’da da gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” diye konuştu.

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