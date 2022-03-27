banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’de yangın paniği
Küçükçekmece’de yangın paniği
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi

Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı

2.Kayısı Çiçeği Şenliği programı çerçevesinde Malatya Ticaret Borsası (MTB) tarafından Kayısı ve Sağlığımız konulu panel düzenledi.

MALATYA 27.03.2022, 17:24
Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı

2.Kayısı Çiçeği Şenliği programı çerçevesinde Malatya Ticaret Borsası (MTB) tarafından Kayısı ve Sağlığımız konulu panel düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz ve vatandaşlar katıldı.

’’Covid-19 sürecinde daha da öne çıktı”

MTB Başkanı Ramazan Özcan, covid-19 pandemisinden sonra dünyada tarım ve gıda ürünlerine bir yöneliş söz konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde kayısı da çok gündeme geldi hepiniz farkındasınızdır. Bu konuda kayısının insan sağlığı açısından daha çok ön plana çıktığı bir dönem başladı. Kayısının bir insanın beslenme ve sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu kamuoyu ve toplum biraz daha önemsemeye başladı" dedi.

Başkan Özcan, "Dünyanın kayısı başkenti olarak adlandırdığımız Malatya dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 20’sini tedarik eden tabi bu oran döneme göre değişiklik gösterebiliyor. Büyük bir bölümünün üretimini yapan, yanında da kuru kayısı ihracatını gerçekleştiren dönem dönem 90 bin ve 120 bin tonları gördüğümüz dönemler oldu. Tabi bununla birlikte çok büyük bir gelir elde ediyoruz. Hem ülke ekonomisi hem Malatya ekonomisi için çok önemli bir ürün olan kayısı çok prestijli bir ürün. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenmiş bir ürün olmasıyla da çok önemli arz etmektedir. Tabi burada tüketimle ilgili her dönemde bize de yeni bir alan açma ihtiyacı doğuyor. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) de Çin’den bir heyet Türkiye ye geldi. Bu heyet Türkiye de yetiştirilen önemli kuru meyve ve kabuklu ürünlerle ilgili bir araştırma yapıyor ve bu ürünleri ihraç etmek istiyorlar. Özellikle Gaziantep fıstığının Çin’e ihracı geçtiğimiz yıla kadar yasaktı. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) heyetin geleceğini söyleyince bizlerde buradan envanterde olan ürünlerle gidip kayısı ile ilgili bir sunum yaptık. Bildiğiniz gibi Çin yeni ve uzak doğunun önemli pazarlarından biri. Heyet Çin devletine ait (TOFKO) adında bir firma, ben heyecanla anlatırken heyetten bir hanımefendi “bu anlattıklarınızın bizim için çok bir kıymeti yok. Bizim için önemli olan bizim sağlımız ve besin değerleri açısından önemi büyüktür” şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli sunumunda, kayısı ve sağlık üzerinde durdu. Kümeli, “Covid-19 pandemisi hiç beklenmedik bir anda çıktı. Bu beklenmedik süreçte de hepimizin hayatının geldi ve geçmeye de devama ediyor. Bu arada beslenme de çok daha fazla gündeme geldi. Ancak yıllardın benimde dersini verdiğim fonksiyonel beslenme başlığı daha da ön plana çıktı. Peki ne demek fonksiyonel beslenme kişinin var olduğu durumda bir besin veya besin gruplarıyla iyilik halini arttırmak hastalıklara karşı onu o besinle korumak ve bunu günlük hayatın içinde ki düzenle yapabilmek ve sürekliliğini sağlamak. Bu beslenme çeşidinin içinde de bazı besin grupları var işte meyveler ve sebzeler bunun temel öğeleri, bunların içinde öyle bir öğe var ki kayısı, ben yıllardır kayısıyı öğrencilerime ve danışanlarıma anlatıyorum ve kendim de kullanıyorum. Ancak o kadar değerli ki daha çok gündeme getirmeliyiz. Artık insanlarda hayatlarına aldılar. Artık hiç vazgeçilmezler oldu. Bu kadar sağlıklı bir besin hep yanımızda olmalı. İster kuru haliyle ister yaş haliyle çok değerli bir besin bu besin es geçilmemeli ve bizim hayatımızın çok önemli bir parçası olmalı. Artık antioksidan kavramı çok daha fazla dile getirilmeye başlandı. Antioksidan, serbest radikal, Oksidatif stres gibi bu üç temel unsur çok fazla konuşulmaya başlandı. Vücudumuzun hücresinde bir sürü nedenle oluşan ve hücreyi yararlı çalışma halinden uzaklaştıran nedenlere Oksidatif stres derken, onu serbest radikallere yani bunu gerçekleştirecek unsurlara karşı koruyan unsurlara antioksidan diyoruz. Kayısının antioksidan özelliğiyle çok ön planda olması vitamin ve mineral değeri dışında bizim antioksidan değerimizin ölçülebilir oranının çok üzerinde olması da onu altın değerinde kılıyor. Bu gün anlatacaklarımın başlığını belirlerken ‘kayısıya dair her şey’ olarak belirledim. Çünkü bu kayısının insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamamızda ve siz buradan ayrıldığınızda unutamayacağınız ve paylaşabileceğiniz bir bilgi olmasını istedim” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Gökhan Durmaz ise Kayısı Çekirdeği ve İnsan Sağlığı üzerine sunum yaptı. Başkanı Özcan tarafından katılımcılara kayısı hediye edildi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19