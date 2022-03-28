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Kayısıda monilya hastalığı uyarısı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayısı üreticilerini ağaçlarında monilya hastalığı bahçelerini ilaçlanması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

MALATYA 28.03.2022, 16:21
Kayısıda monilya hastalığı uyarısı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayısı üreticilerini ağaçlarında monilya hastalığı bahçelerini ilaçlanması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Monilya Hastalığının (Monilinia laxa) kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve badem gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalık olduğuna dikkat çekilerek, “Hastalık etmeni konukçu bitkinin özellikle çiçek, çiçek sapı. Sürgün ve en son olarak ta meyveleri hastalandırır” denildi.

Monilya hastalığına karşı her yıl koruyucu önlem almak gerektiği için ağaçlarda çiçeklenme yüzde 5-10 olduğu dönemde birinci İlaçlama, yüzde 90-100 olduğu dönemde ikinci ilaçlama olmak üzere iki İlaçlama yapmak gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Mücadelenin başarılı olması için ilaçlamaları tam zamanında ve farklı etken maddesi olan ilaçların atılması ve kültürel önlemlerin azami derecede alınması ayrıca büyük önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz aylar yağış ve nem değerleri açısında çok kritik aylardır. Üreticilerimizin hava tahminlerini takip ederek, yağışın durduğu, havanın açtığı ve fırsat verdiği zamanlarda acilen Monilya hastalığına karşı mümkünse hem kontakt hem de sistemik etkili ruhsatlı bir ilaçla bahçelerini ilaçlamaları gerekli ve şarttır. Ayrıca yağışlar biter bitmez ilaçlamalarını tekrar etmeleri gerekir. Üreticilerimizin 2020 yılında olduğu gibi Monilya hastalığından dolayı yaşadığı zararı tekrar yaşamamaları için bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri çok önemli ve menfaatleri gereğidir” ifadeleri yer aldı.

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