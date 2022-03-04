Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı

Meteoroloji tarafından Kayısı üreticilerine zirai don uyarası yapılarak, tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece (04 Mart Cuma), 05 Mart Cumartesi ve 06 Mart Pazar günlerinde Malatya ve çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi açıklamasında, ’’Zirai don sınıflandırması 2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması, hafif don: 0 derece ila -2,2 derece, Orta kuvvette don: -2,2 derece ila -4,4 derece, Kuvvetli don: -4,4 derece den daha düşük” denildi.