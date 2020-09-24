Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı değerlendirmesi
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NİN (TMO) TARİHİNDE İLK KEZ MALATYA KAYISISINI ALMASI VE TABAN FİYAT BELİRLEMESİ ÖZELLİKLE FİYAT İSTİKRARLILIĞI AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ OLARAK GÖRÜLÜRKEN, ÜRETİCİLER FİYATLARIN DAHA ERKEN AÇIKLANMASI GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRDİLER.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tarihinde ilk kez Malatya kayısısını alması ve taban fiyat belirlemesi özellikle fiyat istikrarlılığı açısından sevindirici olarak görülürken, üreticiler fiyatların daha erken açıklanması gerektiğini dile getirdiler.
Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı da açıklanan TMO’nun taban fiyatı üreticiler tarafından da olumlu karşılandı. Sezonun başlaması ile üreticilerin ürünlerini getirdiği Şire Pazarında TMO’nun alım fiyatını değerlendiren üreticiler, fiyatların şuan ki Pazar fiyatları ile aynı olduğunu da söylediler. Bu yıl TMO’nun fiyatı geç açıkladığını söyleyen üreticiler, önümüzdeki yıllarda alım fiyatlarının daha erken açıklanması gerektiğini de ifade ederek, bu yıl ürünün yüzde 80’nin satıldığını dile getirdiler.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin artık kayısıya da müdahil olarak alım yapmasının Malatya için önemli bir gelişme olduğunu da dile getiren üreticiler, her yıl sezon öncesi fiyatların açıklanması ile fiyat istikrarının oluşabileceğini de ifade ettiler.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0