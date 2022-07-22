Kayısı Festivali’nde Darende standı ilgi görüyor

25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde açılan fuarda yerini alan Darende standı ilgi görüyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile kurum ve kuruluşların organizesiyle düzenlenen ve 21 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz akşamı sona erecek olan 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde Mişmiş Park Fuar Merkezi’nde yerini alan Darende standını Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, diğer ilgili ve yetkililer de ziyaret etti.

Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park Fuar Merkezi’nde yerini alan Darende standında, Darende’nin tarihinden el sanatlarına, kültüründen, yetiştirilen ürünlerine kadar yer alıyor. 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde açılan Darende Kaymakamlığı standına ilgi olduğu bildirildi.

Darende standını ziyaret edenlere, Darende’nin tanıtımıyla ilgili broşürler de dağıtılıyor.