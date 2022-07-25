Kayısı Festivali, Eypio ve Serdar Ortaç konserleriyle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Malatya Uluslararası Kültür Sanat etkinlikleri ve Kayısı Festivali sanatçılar Eypio ve Serdar Ortaç konserleriyle sona erdi.

21 Temmuz Perşembe günü yoğun katılımla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle birlikte Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan konser alanında gerçekleştirilen ilk gün sanatçılar Uğur Arslan ve Buray’ın şarkılarıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar, ikinci gün Mişmiş Park Fuar alanında bulunan konser alanında Haluk Levent ile üçüncü gün ise Hande Yener konseriyle festival coşkusunu yaşadı.

Festivalin son gününde ilk olarak Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Eypio sahne aldı. Konser alanını dolduran kalabalık, Eypio’nun birbirinden güzel şarkılarını dinleyerek sanatçıya eşlik etti.

Eypio sonrasında ise festivalin son gününde Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç sahne aldı. Büyük alkışlar arasında sahneye çıkan Serdar Ortaç, ekibiyle birlikte sergilediği sahne şovlarıyla birlikte konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar sanatçı Ortaç’ın şarkılarına eşlik etti ve şarkılarını birlikte söylediler. Konser alanını dolduran kalabalık zaman zaman telefonlarının ışıklarını ve kameralarını açarak şarkılara eşlik edip dans ettiler.

25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin son gününde festival kortejinden itibaren festival süresince katılım sağlayanlara teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya festival çerçevesinde dört gün içinde coşkunun en doruk noktasını yaşadı. Festivalimizin kortejinde yüzbinlerin katılımıyla söylenen sloganda çıkan tek ses ‘Malatya tek yürek mazisine layık istikbale hazırlanıyor’ Evet, Malatya tek yürek. Festivalimizdeki meydanlar Malatya’nın tek yürek olduğunun en güzel göstergesi. On binlerce hemşerimiz konser alanında hem eğleniyorlar, hem de birlik ve beraberliğin mesajını sadece Malatya’ya değil Türkiye’ye gösteriyorlar. Festivalimize katılan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rap müziğinin sevilen isimlerinden Eypio ve sanatçı Serdar Ortaç’a konserde çiçek, kayısı ve aslan figürü hediye edildi.

Festivalin son gününde ayrıca kayısı festivalinin sponsorlarına ve katkı sunanlara Vali Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından katkılarından dolayı plaket takdim edildi.