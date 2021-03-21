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"Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri tanıtılıyor

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla "Kayısı Çiçeği Festivali" devam ediyor. "Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri tanıtılıyor. Tanıtımda, Osmanlı Saray Yemeklerinden ‘Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi’ ile “Ballı Mahmudiye” davetlilere ikram edildiği ve beğeni kazandı.

MALATYA 21.03.2021, 14:02
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"Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri tanıtılıyor

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla "Kayısı Çiçeği Festivali" devam ediyor. "Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri tanıtılıyor. Tanıtımda, Osmanlı Saray Yemeklerinden ‘Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi’ ile “Ballı Mahmudiye” davetlilere ikram edildiği ve beğeni kazandı.

Festival kapsamında Malatya’ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler, tur rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcilerinin Akçadağ İlçesinden sonraki durağı Kale ilçesi oldu.

Kale İlçesinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Yerleşkesinde Şef Aydın Demir tarafından Kayısılı Saray Yemekleri Work Show ve Plaket Töreni düzenlendi.

Programa, Vali Aydın Baruş, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Yöneticileri, şenlik kapsamında Malatya’ya davet edilen, Lezzet Yazarı Sahrap Soysal, lezzet yazarı Seray Baykan Çeçen, Mutfak Şefi Aydın Demir, TV Programcısı Yazar Aynur Ayaz, ile televizyoncu Yasemin Güneri, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel ile sosyal medya fenomenleri ile profesyonel tur rehberleri katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Aşçılık Programı mutfağında Şef Aydın Demir tarafından Osmanlı Saray Yemeklerinden ‘Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi’ ile “Ballı Mahmudiye” yapıldı. Work Show, Sosyal Medya Fenomenleri ve gazeteciler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. ‘Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi’ ile “Ballı Mahmudiye”nin Osmanlı Saray Mutfağında önemli bir yeri olduğunu belirten Şef Aydın Demir, kayısının gerek yemek gerekse tatlı yapılarak ikram edildiğini söyledi.

Tadımın ardından plaket takdim programına geçildi. Burada açılış konuşmasını yapan Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAKTAD) Başkanı Zeki Saygı, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kayısı Çiçeği Şenliklerini ilelebet devam ettirmeyi amaçlıyoruz. 20 tane kamu ve 44 tane de sektörün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirdik. Hep birlikte ele vererek, omuz omuza vererek Malatya’nın gastronomi, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtarak güzel bir noktaya getirme arzusundayız. Malatya’mızda göze hitap eden, kulağa hitap eden ve mideye hitap eden çok güzel argümanlar var. Bunu hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtma amacındayız, bunu da birlikte başaracağız” dedi.

Bu güzel çalışmadan ötürü MAKTAD Başkanı ve üyelerini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “Malatya’mız bu günler itibarıyla henüz daha ısınmadı ama bu mevsimin de ayrı bir güzelliği var. Yolda gelirken görmüşsünüzdür bir tarafta bembeyaz Kayısı Çiçeklerinin hemen arkasında karlı Beydağları, diğer tarafa baktığınızda Karakaya Baraj Gölünün masmavi güzelliği. Bu belki sadece Malatya’ya has bir güzellik. Malatya’nın güzellikleri her mevsimde insanın dikkatini çekecek bir değere sahip. Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği yeni bir dernek. Çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Başkanımız Zeki Saygı başta olmak üzere yönetimde yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katkı veren Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt, Battalgazi Belediyemiz buradaki etkinliklere destek veren Kale Belediyemiz ve ayrıca Turgut Özal Üniversitemiz bu etkinliğe destek verdi. Ortaklar olarak da Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamızın da desteği var. Ayrıca ilimizde fotoğraf, gastronomi ve musiki derneklerinin de katkısı var. Kendilerine Başkanlar nezdinde çok teşekkür ediyorum. İllerin tanıtımında başlangıç aşamaları çok önemli. Elele verirseniz, birlikte yola çıkarsınız başarılı olursunuz. Bu açıdan bu emeği çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Gastronomisinin ana unsurunun kayısı olduğunu hatırlatan Baruş, “Bu kayısının yemeklerde kullanımını hakikaten karışımını bileşimini çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. Bundan sonra zaten zengin olan Gastronomamizi daha da dikkat çekecek şekilde zenginleştirir, damaklara hitap edecek hale getirir ve buraya dışardan gelen misafirlerimize çok nefis yemekler sunarız. Gastronomi alanındaki faaliyetler artarsa Malatya’nın doğası zaten güzel, tarihi engin bir tarih, kültürü çok çeşitli ve zengin. Bütün bu unsurları birleştirdiğimiz taktirde de Malatya turizmi daha fazla hareketlenecek, farklı deneyimler yaşamak isteyen insanlar buraya gelecekler, bizim misafirperverliğimizi görecekler. Malatya her zaman sıcaklığı ve misafirperverliği ile bilinen bir il. Biz de misafirlerimizi Malatya’da ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Buraya kadar teşrif eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel başlangıcın daha büyük güzelliklere daha yüce güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum ve organizasyonu gerçekleştiren MAKTAD başkanımız başta olmak üzere katkıda bulunanlara ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Aydın Baruş ve MAKTAD Başkanı Zeki Saygı, organizasyonda katkısı bulunanlar ile organizasyon kapsamında Malatya’ya gelenlere plaket ve katılım belgeleri vermeleri ile program sona erdi.
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