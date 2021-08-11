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Kayısı bahçesine yıldırım düştü
Malatya’nın Darende İlçesi’nde kayısı bahçesine düşen yıldırım bazı ağaçlara zarar verdi.
MALATYA 11.08.2021, 11:32
Malatya’nın Darende İlçesi’nde kayısı bahçesine düşen yıldırım bazı ağaçlara zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Darende İlçesi Balaban Mahallesi Gökderen Mezrası’nda Mustafa Koçkan’a ait kayısı bahçesine yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle zarar gören ağaçlardan bazıları ortadan ikiye ayrıkırken, bazılarının ise dalları kırıldı.Bahçe sahibi Mustafa Koçkan, bahçesine düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca yıllık ağaçların hasar gördüğünü ifade etti.