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Kayısı bahçelerini don vurdu

Malatya’da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi.

MALATYA 14.04.2022, 14:33
Kayısı bahçelerini don vurdu

Malatya’da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi.

Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya’da gece sıfırın altında seyreden sıcaklık sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi. Başta Akçadağ ilçesi olmak üzere kent genelinde hasarın büyük olduğu ileri sürülürken, dondan etkilenen üreticiler yetkililerden yardım istedi. Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde incelemelerde bulunan kayısı esnafı ve üreticisi Cahit Leventoğlu, kent genelinde hasarın büyük olduğunu söyledi. Yağmurlu Mahalle Muhtarı Hureyra Kalmış, Akçadağ bölgesinde hasarın tahmin edilenlerden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, “Malatya’da dün gece çok şiddetli bir don ile karşı karşıya kaldık. Meteoroloji gerekli uyarıları yapıyordu. Hala soğuk hava devam ediyor. Dünyadaki iklim değişikliği özellikle mevsimlerdeki değişiklikler kayısıyı zor durumda bırakıyor. Mart ayında hiç alışılmadık bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bir taraftan sevindik çiçek açması gecikince riskin azalacağını avantaj olarak düşünüyorduk. Ancak dün gece sabaha karşı ciddi bir don ile karşı karşıya kaldık. Şu anda Malatya’nın özellikle ova dediğimiz rakımın 650 ile başladığı bin 200’lere kadar olan bölgelerde çok ciddi bir hasar söz konusu. Hasarın rakamsal olarak boyutları ile ilgili olarak birkaç gün içerisinde daha sağlıklı bilgiye ulaşılabilir” dedi.

“2014 yılına çok benzer bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız”

Yetkililerin don olayı ile ilgili sahada çalışma yaptıklarını belirten Özcan, “Teknik açıdan yetkililerimiz, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisler Odası sahada bir çalışma yapacak. Ziraat Odaları başkanlarımız şuanda kendi bölgelerinde bize bir bilgi akışı sağlıyor. Ama 2014 yılına çok benzer bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Çünkü çok yüksek miktarda bir soğuk hava olmamasına rağmen kayısının yanma hadisesiyle karşı karşıyayız. Bugün itibariyle ova diye adlandırdığımız bölgelerde Yazıhan, Eskimalatya, Kale’de bu alanların tamamında çok ciddi bir sıkıntı var. Şuana kadar görmüş olduğumuz tablo çok kötü” ifadelerini kullandı.

“Don hadisesi önemli bir hasara yol açtı”

Kayısısının bölge ürünü olduğunu ve don olayından dolayı herkesin etkileneceğini ifade eden Özcan, Malatya kayısısı bir bölge ürünü, sadece Malatya’nın ekonomisi ve Malatya’yı ilgilendiren bir ürün değil. Bize sınır komşusu olan bütün iller, mevsimlik işçilerimiz, fabrikalarımızda hizmet veren kardeşlerimiz bu tablodan herkes çok ciddi anlamda etkilenecek. Malatya özellikle son yıllarda kayısıda çok prestijli bir noktaya gelmişti. Fiyatlarda önemli miktarda artışlar, üretim maliyetlerinin üstündeki fiyatlar hepimizi çok mutlu ediyordu. Bu yıl mahsulümüz bol olacak diye çok seviniyorduk. Bu bollukla da ekonomik olarak da önemli bir gelir elde edeceğiz diye düşünüyorduk. Maalesef bu gece yaşadığımız soğuk hava ve don hadisesi önemli bir hasara yol açtı” diye konuştu.

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