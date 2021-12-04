banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Kayıp 31 koyunu jandarma buldu

Malatya’da yoğun sis nedeni ile kaybolan 31 koyun, eksi 4 derece soğukta 11 saatlik aramada jandarmanın çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

MALATYA 04.12.2021, 16:45
Kayıp 31 koyunu jandarma buldu

Malatya’da yoğun sis nedeni ile kaybolan 31 koyun, eksi 4 derece soğukta 11 saatlik aramada jandarmanın çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi kırsalında, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden 31 koyun, Kuyulu Mahallesi kırsalında jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundu.

Kaybolan koyunların sahibi M.A.’nın, 112 acil hattına yaptığı ihbar üzerine, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu’nun talimatları doğrultusunda, Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eksi 4 derece soğuk havada arama çalışmaları başlattı. Kaybolan koyunlar, 11 saat sonra yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kuyulu Mahallesi kırsalında yeni çevre yolu kuzeyinde bulunarak sahibi M.A’ye teslim edildi.

Konu ile ilgili sürü sahibi M.A yaptığı açıklamada, “Başta Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek olmak üzere, tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun. İhbarı alan jandarma derhal çalışmalarına başlayarak koyunları aramaya başladı. Gece 2 sularında soğuk hava şartlarında bizi evimize gönderdiler, ancak kendileri aramaya devam ettiler. Nihayet 11 saatlik titiz ve profesyonel çalışma sonucu kayıp koyunlarımızı bulunarak bize teslim ettiler. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum” diyerek konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ya teşekkür mektubu yazacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 15 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Sevilla 15 31
3. Atletico Madrid 14 29
4. Real Sociedad 15 29
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7