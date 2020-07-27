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Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU
MALATYA 27.07.2020, 17:30
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Malatya’da çevreyolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yaşanan kazada çevreyolu üzeri Büyükşehir Belediyesi mevkiinde E.Ş. yönetimindeki 34 HE 0555 plakalı BMW marka otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Emirhan Emre’ye çarptı. Feci kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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