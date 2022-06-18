Karne hediyeleri Malatya Park’tan

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde her yıl olduğu gibi bu yılda karnelerini götüren öğrencilere birbirinden değişik hediyeler verdi.

2021-2022 eğitim-öğretim sezonunun sona ermesi ile birlikte karnelerini Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne götüren öğrencilere sürpriz hediyeler verildi. ‘Karne hediyen MalatyaPark’tan’ sloganı ile her eğitim-öğretim yılı sonu öğrencileri unutmayan Malatya Park AVM’ye karnelerini götüren bin 616 öğrenciye AVM içinde kullanacakları eğlence merkezlerine ait biletler hediye edildi.

Kısa sürede karnelerini götürerek biletleri tüketen minikler ise doyasıya eğlencenin keyfini çıkardı.