banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

’Karma Resim Sergisi’ sanal ortamda

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından ’Karma Sanal Resim Sergisi’ düzenlendi. Pandemi önlemleri nedeniyle sergi online olarak izlenebiliyor.

MALATYA 09.06.2021, 15:16
’Karma Resim Sergisi’ sanal ortamda

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından ’Karma Sanal Resim Sergisi’ düzenlendi. Pandemi önlemleri nedeniyle sergi online olarak izlenebiliyor.

İnönü Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik ve Yüksek Lisans öğrencileri tarafından hazırlanan “Karma Sanal Resim Sergisi” çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Resim Anasanat Dalı atölyesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Göğebakan ve Doç. Dr. Mesut Yaşar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide, Arif Esen Baykurt, Ayşegül Keleş, Hüseyin Meydan, Ramazan Demirel, Sümeyye Barlas, Yiğithan Oğuz ve Zeliha Sönmez tarafından yapılan eserler yer alıyor.

Sergide gösterilen 40 eser, slayt videosu olarak bölümün YouTube kanalında yayınlanırken, sanatseverler sergiyi 14 Haziran 2021 tarihine kadar online olarak ziyaret edebilecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi önlemleri nedeniyle sergi online olarak izlenebiliyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık