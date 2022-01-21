Karlı yollarda kalanların imdadına Jandarma ekipleri yetişiyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde karlı yolda kalanların imdadına Jandarma ekipleri yetişiyor.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yardım ediliyor.

Özellikle karlı yolda gitmede zorluk çeken sürücülerin imdadına yetişen Jandarma görevlileri, zincir takmada sürücülere yardım ediyor. Jandarmalar kimi zaman ise kara saplanan ve buzlu yolda kalan araçları iterek, kurtulmalarına destek oluyor.