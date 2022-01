Karlı ve soğuk havada Battalgazi’deki can dostlar unutulmadı

Malatya’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Battalgazi Belediyesi sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçenin belirli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakıyor.

Malatya’da etkili olan olumsuz hava şartları sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Battalgazi Belediyesi ekipleri, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekler için kentin çeşitli noktalarında bulunan besleme odaklarına mama bırakan ekipler soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar içinde parklardaki çeşitli noktalara buğday bırakıyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye ekipleri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için ilçedeki tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

“Can dostlar bize emanet”

Sokak hayvanları konusunda her zaman hassas olduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Malumunuz son bir haftadır Malatya’mızda yoğun kar yağışı görülmekte ve buda can dostlarımızın mama ve su ihtiyacını daha da arttırıyor. Sokak hayvanları konusunda her zaman hassas olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizde periyodik olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyordu ama kar yağışı ile birlikte bunu daha geniş alanlara yaymak gerekiyordu. Can dostlar bize emanet. Hayvan severlerin gözü arkada kalmasın. Bu zorlu hava koşullarında can dostlarımızı unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.