Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde bayrak değişimi yapılarak devir teslim töreni gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ, Kariyer Merkezi Müdürlük görevini Doç. Dr. Hasan Yılmaz’dan devraldı.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Hasan hocam bir buçuk yıldır burada hizmet verdi. Buranın oluşum ve kuruluş aşamasında büyük gayret ve emek sarf etti. Şimdi Hasan hocam farklı bir platformda daha zorlu bir göreve atandı. Orada da güzel hizmetlerini bekliyoruz. Zekeriya hocam da yeni göreve atandı, bir bayrak değişimi olacak. Bu bayrak değişiminde Zekeriyya hocam çalışmaları kaldığı yerden devam ettirerek daha yüksek bir yere taşıyacak. Hocalarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz da bir buçuk yıldır Kariyer Merkezi’nde üstlerine düşen görevi hakkı ile yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Zekeriyya hocama görevi devretmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kariyer Merkezi’nde çok şükür belli bir noktaya geldik. Özellikle dekanlıklarda ve meslek yüksek okullarında kurduğumuz birim kariyer ofisleri önemli bir noktaydı. İnşallah Zekeriyya hocamız ve ekibi bu noktadaki çalışmaları daha üst seviyeye taşıyacak ve buradaki faaliyetleri genele yaymış olacak. Yine ulusal staj programı çerçevesinde daha önce yaşanan zorlukların birçoğu bertaraf edildi. Biz de burada stajyer çalıştırdık, çok da güzel dönüşler aldık. Zekeriyya hocamız desteğe ihtiyaç duyduğu her an seve seve destek vermeye hazırız. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nusret Akpolat hocama ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ ise Kariyer Merkezi’nin çok önemli bir yer olduğunu söyleyerek, “Hasan hocam buranın kuruluşunda ve gelişmesinde önemli roller oynadı. Gösterdiği bu çabalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ben de ekibimle birlikte burayı kaldığı yerden daha iyi yerlere taşımak için gayret göstereceğiz. Bu konuda değerli hocalarımızdan ve arkadaşlarımdan destek bekliyorum” diye konuştu.