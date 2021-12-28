Kariyer Merkezi Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin 2021-2022 yılı Güz Dönemi Danışma Kurulu ilk toplantısı yapıldı. Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat başkanlığında, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz’ın moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Kariyer Merkezi’nin paydaşı olarak belirlenen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Suat Arıkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Reşit Erol, Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Malatya Baro Başkan Yardımcısı Av. Gökhan Ulu, Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Mimar Emrah Tosun, Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ecz. Ümit Cingöz, Mezun Temsilcisi İbrahim Halil Tur ve Öğrenci Temsilcisi Ayşenur Gültekin katıldı.

Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, yaptığı sunumda kariyer planlama, rehberlik, eğitim, staj, işveren ilişkileri ve girişimcilik başlıklarında yapılan çalışmalardan bahsetti. Merkezin öğrenci ve mezunlara yönelik hedeflerini açıklayan Yılmaz, sunum sonrası tüm paydaşların görüş ve önerilerini alarak toplantıya katılan paydaşların değerli katkıları ile merkezin önemli bir birimi olan Danışma Kurulunun etkin ve verimli bir toplantıya imza attığını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın açıklamaları ve katılımcıların sorularının cevaplamasının ardından program sona erdi.

Toplantı sonunda, bir sonraki dönem danışma kurulu toplantısının 2021-2022 Bahar Döneminde gerçekleştirileceği ifade edildi.