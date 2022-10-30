Kardeş kaptanlar karşı karşıya geldi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.grup 5. hafta karşılaşmasında Malatya’nın iki takımı Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor karşı karşıya geldi. Gülen taraf Yeşilyurt Belediyespor olurken, her iki takımın kaptanının kardeş olması da dikkat çekti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya’nın iki takımı Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor, Yeşiltepe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli ve zevkli geçen karşılaşmayı Yeşilyurt Belediyespor 1-0 kazandı.

Bu arada, Yeşilyurt Belediyespor’un Kaptanı Emrah Tuncel ve Arapgirispor’un Kaptanı Volkan Tuncel kardeşler maç öncesinde güzel görüntü oluşturdu.