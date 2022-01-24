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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Kardan kayan nakliyat aracı yolu kapattı
Malatya’nın Darende ilçesinde buzlanan yolda kayan bir nakliyat aracı yolu trafiğe kapattı.
MALATYA 24.01.2022, 19:55
Malatya’nın Darende ilçesinde buzlanan yolda kayan bir nakliyat aracı yolu trafiğe kapattı.
Edinilen bilgiler göre, Darende - Elbistan karayolu üzerinde seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki 45 Z 9591 plakalı nakliyat aracı buzlanan yolda kayarak şarampole düştü.
Yolu trafiğe kapatan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan araç daha sonra yoluna devam etti.