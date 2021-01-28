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Karda yolda kalan öğretmenlerin imdadına büyükşehir yetişiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tipi ve çığ nedeniyle kapanan yollarda, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA 28.01.2021, 16:16
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Karda yolda kalan öğretmenlerin imdadına büyükşehir yetişiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tipi ve çığ nedeniyle kapanan yollarda, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yeşilyurt Porga Mahallesi’ndeki grup yolunda Aşağıköy, Ortaköy, Öncü ve Salkonak Mahallelerindeki öğrencilere tablet dağıtmaya giden öğretmenler, tipi ve çığ nedeniyle kapanan yoldan dolayı ulaşım sağlanamayınca, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım talebinde bulundular. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri kapanan grup yolunda kar temizleme çalışmaları yaparak yolu tekrar ulaşıma açtı. Tipi ve çığdan dolayı kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler, Porga Grup yolunda kar temizleme çalışması yaparak, öğrencilere tablet dağıtımı için bölgeye gitmeye çalışan öğretmenlerin Aşağıköy, Ortaköy, Öncü ve Salkonak mahallelerine ulaşımlarını sağladı. Yapılan çalışmalarla yolların açılmasının ardından bölgeye giden öğretmenler, öğrencilere tablet dağıtımlarını gerçekleştirdi. Öğretmenler, kapanan yolun açılmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.

"Karla mücadele çalışmalarımız 11 ilçede sürüyor”

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, ekiplerin 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Mert” Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerimiz yoğun çalışma içerisindeler. Ekiplerimiz fedakârca çalışmalarını sürdürüyor. Malatya genelinde kar yağışı olmamasına rağmen yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte vatandaşlarımızın olumsuzluklar yaşamaması için çalışıyoruz. Yerelde Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle ve devletimizin kurumlarıyla her tarafa ulaşmaya gayret ediyoruz. Sıkıntılı olan bölgelerimizde sabit ekiplerimiz bulunuyor. Bunlardan biri olan Porga Grup yolu yüksekliği bakımından tipi ve çığ düşmesinin yoğun yaşandığı bir bölge. Bölgede sabit olarak yer alan ekiplerimiz sürekli yol açma çalışmasını yapmakta. 5 kişilik bir ekiple Porga Grup yolu bölgesinde aralıksız çalışıyoruz. Özellikle bu bölgelerde telefonla ulaşım yok. Bu anlamda vatandaşlarımızın bizlere veya Jandarma ekiplerine ulaşma şansıda yok. Bu anlamda sabit bölgede bulunan ekiplerimiz sürekli yolu açık tutmak için çalışıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak karla mücadeleyi kendi imkânlarımız ve kendi araçlarımızla 11 ilçemizde sürdürüyoruz. İlçelerimizin birçoğunda yüksek kesimlerde telefonla iletişim olmadığından dolayı sabit olan

ekiplerimiz yolların açılması için fedakârlıkla hizmet ediyor. Malatya merkezde şuan için kar yağışını yoğun olarak beklemiyoruz. Ancak ilçelerimizde özellikle Pütürge ve Doğanşehir ilçemizde Pazartesi gününe kadar yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışı bekliyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak Malatya merkez ve ilçelerimizde kar temizliği noktasında kiralık araçlarımız olmadan temizleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu konuda MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde bizlere destek veriyor” dedi.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler ayrıca Pütürge ilçesi Tepehan ve Nohutlu mahalleleriyle birlikte Hekimhan İlçesi Deveci-Saz Grup yolunda kar temizleme çalışmalarını yaparak yolda kalan araçların geçişini sorunsuz bir şekilde sağladı.
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