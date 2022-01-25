Son Dakika
Karda yaralı halde bulunan Köpek’e jandarma şefkati
Malatya’da karda yaralı halde bulunan Köpeğe jandarma sahip çıkarak tedavi ettirdi.
MALATYA 25.01.2022, 10:15
Malatya’da karda yaralı halde bulunan Köpeğe jandarma sahip çıkarak tedavi ettirdi.
Yazıhan İlçesi Fethiye Mahallesi’nde kar üzerinde yaralı halde bulunan sahipsiz sokak köpeği, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulundu. Malatya il merkezinde Özel Veteriner Kliniğinde tedavisi yaptırılan köpek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanına teslim edildi.