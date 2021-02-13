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Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını gezdi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak adına yapımını tamamladığı Kahve Konağını gezdiler.

MALATYA 13.02.2021, 14:43
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Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını gezdi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak adına yapımını tamamladığı Kahve Konağını gezdiler.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Malatya 6.Olağan İl Gençlik Kolları Kongresine katılan MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, kongrenin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konaklarının bulunduğu bölgeyi gezip, Kahve Konağında incelemelerde bulundular.

İnsanlık tarihinin en eski tatlarından olup, kadim medeniyetimizde de özel bir konumda olan kahve kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı Kahve Konağı hakkında misafirlerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleneksel mimari desenlerin hâkim olduğu Kahve Konağında, kahveyi anlatan el değirmenlerinden el tepsisine, öğütücüden fincanlara kadar 1.600’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan 800’e yakın nostaljik ürünü özel alanlarda sergilediklerini söyledi.

Konakta oluşturulan müze ortamında geçmişi yüzyıllar öncesinde dayanan kahve kültürüne ait birbirinden farklı objelerin sergilendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla büyük bir coşku ve heyecan altında geçen Malatya 6.Olağan İl Gençlik Kolları Kongremize katılan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Karayel ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Üyelerimizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda misafir etmekten kıvanç duymaktayız. Yeşilyurt Belediye olarak ecdat yadigarı tarihi eserlerimizin korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Hıroğlu mahallemizdeki Lezzet caddesi üzerinde bulunan Tarihi Konaklarımız sayesinde bölgemizin misafirperverliğini, yöresel lezzetlerini, konaklarını ve gündelik ev yaşantısını bugünden geleceğe taşıyoruz. Geleneksel motiflerle iç ve dış tasarımı yapılan konaklarımızın her birine farklı fonksiyonlar yükleyerek bu bölgenin cazibesini artırdık. Bölgemiz yapılan restorasyon ve dönüşüm projeleriyle daha yaşanabilir hale gelip, prestij seviyesi yükseldi. Gastronomi Konağımız, Kent Belleği Müzemiz, Kahve Konağımız, Butik Otelimiz, Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, (DAP) Halk Kütüphanemizin yanı sıra ev ve binalarımızın dış cephelerine uyguladığımız dönüşüm yatırımlarıyla Çırmıhtımızın kadim medeniyetini yeniden ayağa kaldırdık. Meydanlarımızı düzenliyoruz, kaldırımlarımızı yeniliyoruz, bu bölgenin tüm noktalarında yaşayan tarihi yeniden canlandırıyoruz. Kahve Konağımız ise hem iç ve dış tasarımıyla hem de özel alanlarda sergilenen kahve kültürünü anlatan farklı objelerle çok büyük ilgi uyandırdı. Kahve Konağımız, farklı bir dünyanın kapısını aralayan özel bir konaktır. Burada 1.600’lü yıllardan günümüze kadar gelen 800’e yakın kahve kültürünü yansıtan nostaljik eserleri sergiliyoruz. Kadim medeniyetimizde özel bir konumda olan kahve kültürüne yönelik aranılan her şey burada mevcuttur. Farklı bir müze ile bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek daha vermiş oluyoruz” diye konuştu.

Gastronomi Konağı, Kent Belleği Müzesi, Kahve Konağı, Butik Otel, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, (DAP) Halk Kütüphanesi ile bölgede gerçekleşen sokak ve cephe sağlıklaştırma projeleri, meydan düzenleme ve kaldırım yenileme çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Çınar, ziyaretin sonunda Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Üyelerine günün anısına kayısı paketi ve kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahve ikram etti.

MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Üyeleri de, Yeşilyurt’un tarihsel kimliğini ön plana çıkartan yatırımlarından dolayı Çınar’ı tebrik ederek kutladılar.
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