Karavan tutkunları Battalgazi’ye hayran kaldı

Malatya’da ilk kez düzenlenen İspendere Kamp Karavan Festivali’ne katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından Malatya’ya gelen karavan tutkunları, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıktı. Karavan tutkunları, tarih başkenti Battalgazi’ye hayran kaldı.

Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen İspendere Kamp Karavan Festivali için Malatya’ya gelen karavan tutkunları, Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi. Düzenlenen tur gezisi ile Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıkan karavan tutkunları, ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan Arslantepe Höyüğü’nü gezdi. Anadolu’nun bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’ne hayran kalan karavan tutkunları, sonrasında ise Eskimalatya’daki Namazgah, Kanlı Kümbet, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, Ulu Cami ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ını gezdi. Her bir karesinde tarihten izler bulunan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de anı ölümsüzleştirmek isteyen karavan tutkunları, bol bol fotoğraf çektirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, festivale katılan katılımcılar ile Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda çay sohbeti gerçekleştirdi.

“Battalgazi’ye hayran kaldım”

İlçedeki tarihi mekanlara hayranlığını gizlemeyen ünlü oyuncu İlker Yiğen, “Malatya’ya daha önce gelmiştim ama Battalgazi’ye ilk gelişim. Battalgazi’ye hayran kaldım. Süper bir yer. Her bir karesinde tarihten izler var. Tarihinin yanı sıra yeşil görüyorum ama tonu çok farklı. Eşim Esra’ya diyorum ki ’İsviçre diyoruz yeşili çok farkı ama Malatya da öyle’. Yeşilin her tonunun Malatya’da gördüm bizi acayip mutlu etti. Malatya’da doğanın bu kadar korunmuş olması ve insanları sıcaklığı bizleri çok etkiledi açıkçası. Battalgazi bambaşka bir yermiş. İyi ki geldim ve iyi ki Battalgazi Belediyesi böyle bir organizasyon düzenlemiş. Tüm arkadaşlarıma özellikle tavsiye edeceğim. Özellikle Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’ne bayıldım. En çok merak ettiğim şey ise şu an bastığımız yere kim basıyordu, kimler dolaşıyordu. Burada tarihi değiştiren bir takım olaylar yaşanmış. Onları düşünerek geziyorsunuz ve içinizde bir şeyler anlamlanıyor, bir şeyler sizi mutlu ediyor. Kazılar da devam ediyor galiba. Bence Arslantepe Höyüğü Türkiye için önemli bir değer" dedi.

“Özellikle Arslantepe Höyüğü’ne bayıldım”

Festival için İstanbul’dan gelen Handan Yücel ise höyüğü ilk defa ziyaret ettiğinin altını çizerek, “Mükemmel bir festival ve mükemmel bir gezi. Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalde her şey düşünülmüş. Bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İlçemizde güzel bir tarih yolculuğuna çıktık. İnsanlık tarihinin nereden geldiğini görebilmek çok güzel. Arslantepe’ye daha önce gelmedim, çok güzel ve ilginç şeyler görüyoruz. Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’ne bayıldım. Bu kadim ilçe birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve burada insanlık tarihinin daha ne kadar geriye gideceğini merak ediyorum. Burayı herkese tavsiye edeceğim ve bir kez daha geleceğim" diye konuştu.