Karantinada ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor

Malatya’nın Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi’nde karantina devam ederken, karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Malatya Valiliği tarafından Arguvan İlçesi Yazıbaşı ( Narmikan) Mahallesi’nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Aralık 2020 tarihi saat:00.00’dan itibaren karantina süreci devam ediyor.

Arguvan İlçesi Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı İhsak Sarı, karantinada olanların ihtiyaçlarının kaymakamlık aracılığıyla Sosyal Vefa Destek grubu tarafından vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, “Mahallenin 3 giriş noktasında 24 saat nöbet tutarak giriş ve çıkışları kontrol alan İlçe Jandarma ekipleri önlem almaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Muhtar Sarı, “Kendimizi bildim bileli genelde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Karantina süreci günlerimizi hayvanlarımızın yanında geçiriyoruz. Başka bir yere gitmiyoruz. Kaymakamımız Gökhan Dolaş ile ilçe jandarma komutanımız Ali Ayva her zaman yanımızda olduklarından, gösterdikleri hassasiyetle mahalle halkının gönlünü kazanmıştır. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.