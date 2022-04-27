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Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü

Karakavak Mahallesinde düzenlenen ‘Mahalle Meclisi’ toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Karakavak’ın kronikleşen imar sorununu büyük oranda çözüme kavuşturduk ve artık imar sorunu yerine yeni parklar, açılan yollar ve yaşam alanları konuşuluyor” diye konuştu.

MALATYA 27.04.2022, 11:55
Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü

Karakavak Mahallesinde düzenlenen ‘Mahalle Meclisi’ toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Karakavak’ın kronikleşen imar sorununu büyük oranda çözüme kavuşturduk ve artık imar sorunu yerine yeni parklar, açılan yollar ve yaşam alanları konuşuluyor” diye konuştu.

Ramazan Ayı boyunca her akşam bir mahallede iftarını yapıp, teravih namazını kılan ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Karakavak Mahallesinde gerçekleşen ‘Mahalle Meclisi’ toplantısına katılıp, esnaflar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Çınar, Karakavak ve çevre mahallelerde hayata geçirdikleri projeler, büyük oranda çözülen imar sorunu, yeni yaşam alanları ve geleceğe dair projeler üzerine detaylı bilgiler aktardı.

Toplantıda hazır bulunan Karakavak, Cevatpaşa, Turgut Özal ve Çilesiz Mahalle Muhtarları da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın döneminde mahallelerin çok güzel hizmetlerle buluştuğunu ifade edip, yapılan yatırımlarla mahallelerdeki sosyal yaşam seviyesinin arttığını söylediler.

Karakavak mahallesinde gördükleri samimiyet, ilgi ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çınar, “ Güzel bir Ramazan akşamında Karakavak ve çevre mahallelerinden gelen kıymetli hemşehrilerimize, muhtarlarımız ve esnaflarımızla muhabbet etmek, hemhal olmak, bu güzel maneviyatını paylaşmaktan çok büyük memnuniyet duymaktayız. Bizlere hem evlerinin hem de gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar aralayan değerli hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Pandemi süreci, doğal afetler ve dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı yaşadığımız bu zor günleri millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla aşmalıyız. Belediye olarak toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla bu tür istişare toplantılarımızla mübarek Ramazan Ayının hem o zengin atmosferini hep birlikte yaşıyoruz hem de konuşuyor, dertleşiyoruz, iletilen sorunlara anında çözüm üretiyoruz. İnşallah bundan sonra ki süreçte daha güzel, daha mutlu ve daha ferah günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Bugün ki toplantımızdan elde ettiğimiz sonuçları, Karakavak başta olmak üzere bu bölgeye yapacağımız yeni yatırımlara yansıtarak hizmetlerimizin daha kalıcı ve nitelikli olmasını sağlayacağız. Gösterdikleri büyük ilgi, sıcak karşılamaları ve içten muhabbetlerinden dolayı tüm hemşehrilerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum” dedi.

Karakavak Mahallesinin kronikleşen imar sorununu fedakar ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde büyük oranda çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Çınar, “ Son dönemlerdeki yatırımlar ve hizmetlerle kentimizin en fazla tercih edilen bölgelerinin başında gelen Karakavak’a çok güzel yatırımlarda bulunduk. Bu bölgenin uzun yıllardır devam eden ve artık kronikleşen imar sorunun çözülmesi için elimizden geleni yaptık, emek verdik, mücadele ettik. Göreve geldiğimiz günlerde ilk hedeflerimizden bir tanesi Karakavak’ın merakla beklenen şuyulandırma işlemini bitirmek, imar planlamalarını sonuçlandırmak oldu. Emlak ve İstimlak ile imar alanında deneyimli, uzman ve birikimli isimlerden oluşan ekibimizle birlikte iyiniyetle ve samimiyetle çalışarak bu sorunun çözülmesi için gece gündüz demeden mesai yaptık. Kurduğumuz ekibimizle yaptığımız toplantıda “ Asla başka bir iş yapmayacaksınız, sizin tek işiniz Karakavak bölgesindeki imar ve şuyulandırma sorununu çözmektir” dedim. Gerçekten ekibimizle birlikte gece yarılarına kadar çalıştık, didindik, emek verdik. O dönemden bugüne kadar çok şey değişti, Karakavak değişti, yeni yerleşim alanları oluştu. Biz şuyulandırma işine başladığımızda yüzde 35 civarında olan arsaların kat karşılığı oranı şu anda yüzde 50’e kadar çıktı. İmar sorununun büyük bir kısmı çözüme kavuşunca bu bölgeye yeni bir park yaptık, yollarımızı düzenledik, yeni yerleşim alanları hayata geçti. Artık Karakavak’ta imar sorunu yerine yeni projeler ve yatırımlar konuşuluyor, bu bizim geldiğimiz seviyeye gösteriyor. Karakavak, Yeşilyurt’un yüzüdür. Karakavak ile birlikte aynı bölgedeki Çilesiz, Turgut Özal ve Cevatpaşa gibi mahallelerimizde aynı düzeyde gelişip, büyüyor. İnşallah el birliğiyle, gönül gönüle çalışarak daha güzel hizmetlerin ve yatırımların gelmesini sağlayacağız. Bizim en büyük gücümüz, hemşehrilerimizin güler yüzü, samimiyeti, ilgisi ve gönülden desteğidir. Bu destekle birlikte inşallah daha güzel ve mutlu yarınlarda hep birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

Çınar’ın konuşmasından sonra söz alan mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, talep ve isteklerini paylaştılar.

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