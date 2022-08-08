Karagöz Mahallesi’ndeki meydan çalışmaları tamamlandı

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesinde startını verdiği meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı.

“Yol hayattır yol medeniyettir” anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesinde startını verdiği meydan düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu. Ekipler, 3 bin 750 metrekare Kilit taşı ve bin 100 metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 500 bin lirayı bulan ekiplerin bu hummalı çalışması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bir yandan ilçemizi her yönden geliştirerek projelerimizi bir bir hayata geçirirken, diğer yandan da ulaşım yatırımlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Asfalt ne demektir yol demektir. Yol demek medeniyet demektir. Medeniyetlerin beşiğinde ilçemizde yol demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Ekibimizle birlikte bu güzel kadim ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek bizim için büyük onurdur. Mahallemizde bir meydan düzenleme çalışması başlatmıştık. Hamdolsun çalışmalarımız tamamlandı ve vatandaşların istifadesine sunduk. Bizler ilçemize hizmet etmeyi seviyoruz. Hizmeti kendimize şiar edindik. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.