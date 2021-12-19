Kar, çiftçi ve çocukları sevindirdi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde kırsal mahallelerde etkili olan kar en fazla üretici ve çocukları sevindirdi.

Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesi ve civarında etkili olan kar, hafta sonu olması dolayısıyla çocukların kardan adam yaparak eğlenmelerine neden oldu.

Doğanşehir İlçesi’nde kırsal mahallelerinde 5 santimetre civarında ve yüksek kesimler ise 10-15 santimetreye ulaşan ve zaman zaman etkili olan kar en fazla, çiftçi, üretici ve çocukları sevindirdi.