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Kapatılan kahvehane ve çay ocağı işletmecilerinden manav hizmeti
Malatya’nın Arguvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapatılan kahvehane ve çay ocağının işletmecileri, manavlık yapmaya başladı.
MALATYA 20.12.2020, 16:26
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapatılan kahvehane ve çay ocağının işletmecileri, manavlık yapmaya başladı.Arguvan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehanenin sahibi Bayram Aslan ile çay ocağı işleten Şemsettin Kocaman, birlikte çay ocağı önünde kurdukları tezgahta sebze meyve satmaya başladı. Çay ocağı işleten esnaf Şemsettin Kocaman, tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle kapatılan çay ocağının sonucunda sıkıntılar yaşamaya başladığını belirterek, “Kiramızı, elektrik ve su paralarını ödeyebilmek için alternatif arayışlar içine girdim. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çay ocağının masaları ve sandalyelerini kaldırdım. Yüzüme maske, elime eldiven takıp iş yerimin önünde tezgâh kurarak manav ürünleri satmaya başladım. Portakal, mandalina, muz, biber, elma gibi manav ürünleri satmaya başladım” dedi.
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