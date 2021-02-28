Kanadı kırık Serçe’ye polis şefkati

Malatya’da kanadı kırık Serçeye polis ekipleri sahip çıkarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından bulunan kanadı kırık Serçeye polise ekipleri sahip çıktı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Hayvan ve Doğa Koruma görevlileri tarafından tedavi edilmek üzere alınan yaralı serçe, polis görevlilerince Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.