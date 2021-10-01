Kan kaybeden şahsın imdadına hava ambulansı yetişti

Malatya’nın Darende ilçesinde kazaen bıçakla kesen ve kan kaybı yaşayan şahıs, il merkezindeki hastaneye hava ambulansıyla yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Darende İlçesi’nde meydana geldi. Mehmet Gültekin isimli 36 yaşındaki şahıs, bıçakla meyve keserken, kazaen sol el parmağını kesti. 112 ambulansıyla ilçe Devlet Hastanesi’ne götürülen şahsın kan kaybetmesi nedeniyle doktorlar tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiği şeklinde rapor verdi. Malatya’da konuşlu bulunan 112 hava ambulansı çağrılarak, Darende ilçesi stadına indi ve Mehmet Gültekin isimli yaralıyı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.