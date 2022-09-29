Kamyonet ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A. Ö. idaresindeki 24 DF 961 plaka kamyonet ile M. K. yönetimindeki 44 EK 387 plakalı otobüs Şehit Engin Gül sokak içerisinde çarpıştı. Kazada A.Ö. ile M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.