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Kalp krizi geçiren Öğretmenevi Müdürü Bilim, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucu vefat eden Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
MALATYA 01.02.2023, 17:58
Kalp krizi sonucu vefat eden Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Malatya’da okullarda öğretmen ve idarecilik yapan, 15 yıldır Malatya Öğretmenevi Müdürlüğü görevini yürüten ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Murat Bilim (57), ılınan cenaze namazının ardından Battalgazi İlçesi Hasırcılar Mahallesi mezarlığına dualarla defnedildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Bilim’in cenaze törenine katılan Vali Hulusi Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.