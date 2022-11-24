Kalp krizi geçiren öğretmen hayrına çeşme yapıldı

Malatya’da, vefat eden öğretmen Hülya Yılmaz adına görev yaptığı okulda yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Yılmaz’ın anısına okulda çeşme yaptırıldı. Yaptırılan çeşmenin açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirildi. Çeşmenin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okulun müdürü Ahmet Turan Yılmaz, okul müdür yardımcıları, Yılmaz’ın ailesi ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Ahmet Turan Yılmaz yaptığı konuşmada, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yılmaz’ın bu ani vefatının kendilerini okulca yasa boğduğunu belirterek, yaşanan bu derin üzüntülerini azaltmak için vefat eden Hülya öğretmenin anısına bu çeşmeyi yapmaya karar verdiklerini dile getirdi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise okul öğretmen ve öğrencilerinin bu anlamlı davranışından dolayı kutlayıp, “Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu bir kez daha gözle önüne serilmiştir” diyerek vefat eden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Tören toplu halde yapılan dua ile tamamlandı.

1977 yılında Malatya’nın Battalgazi ilçesinde doğan ve 20 yıllık öğretmen Hülya Yılmaz, 25 Temmuz 2022 tarihinde 45 yaşında iken ani kalp krizi sonucu vefat etmişti.