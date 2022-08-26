Kale Kaymakamı Aksoy yeni görevine başladı

Malatya’nın Kale ilçesine atanan Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy, Kale’de görevine başladı

12 Ağustos 2022 tarihli Bakanlık Onayı ile Kale ilçesine atanan Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy, ilçe protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra Kaymakamlık makamına oturan Aksoy, 1997 tarihinde İstanbul Bağcılar İlçesinde doğdu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da okuyan Aksoy, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2022 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap eden Aksoy, Mersin’de stajını, Afyon Sandıklı İlçesi ve Şırnak Cizre İlçesinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Evli olup bir çocuk babası Aksoy, 12 Ağustos 2022 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya Kale İlçesine Kaymakam vekili olarak atandı.

Bu arada, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ise Giresun Eynesil Kaymakamlığına atanmıştı.