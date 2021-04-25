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Kale ilçesinde kaza: 3 yaralı

Malatya’nın Kale ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

MALATYA 25.04.2021, 20:58
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Kale ilçesinde kaza: 3 yaralı

Malatya’nın Kale ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde M. B.’nîn kullandığı Renault marka otomobil ile M. Ç. idaresindeki Ferguson Marka traktör çarpıştı. Yaşanan kazada her iki aracın sürücüsünün yanı sıra traktör de yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.

Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Acil Servisine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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