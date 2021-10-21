Kale Çileği kadınlara ve gençlere gelir kapısı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kale Kaymakamlığı, Kale Belediyesi ve Sınırlı Sorumlu 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığıyla hazırlanan “Kale’de Çilek Kadın Elinde Yetişecek” projesinin düzenlenen törenle imzaları atıldı.

Malatya’nın Kale İlçe Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

İmza töreninde konuşan Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale ilçesinde istihdamın artırılmasının, kadınlara ve gençlere yeni iş alanlarının oluşturulmasının, depremden etkilenen ailelerin istihdamına katkı sağlanmasının ve sosyal yardım alan ailelere gelir kapısı oluşturulmasının hedeflendiği projeye desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, bakanlık yetkililerine ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür etti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca da projeyle tarımsal ürünleriyle ön plana çıkan Kale ilçesinde kendine has aromasıyla ilçe için önemli bir değer olan çilek üretimiyle kadınlara ve gençlere bir gelir kapısı oluşturulmasının amaçlandığını ifade ederek, ilçenin kalkınmasına yönelik çalışmalara devem edeceklerini belirtti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise SOGEP’in toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması, istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanmakta olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2019 yılından itibaren TRB1 Bölgesindeki iller Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli’de 19 adet SOGEP projesinin desteklendiğinin altını çizen Yoğunlu, bu dönem içerisinde Malatya’da 6 adet projenin desteklendiğini kaydetti.

“Yıllık 180 ton çilek üretiminin yapılmasını hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yoğunlu, şöyle konuştu:

’’Projeyle Kale ilçemizde istihdamın artırılarak kadınlara ve gençlere iş alanları oluşturmak, ayrıca depremden etkilenen ailelerin istihdamına katkı sağlamak ve sosyal yardım alan ailelere gelir kapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Çilek üretiminin yapılmasına yönelik fide ve makine-ekipman alımının yapılmasının, üreticilere eğitim sağlanmasının, satış ofisleri ile kooperatife tahsis edilecek binanın tadilatının yapılmasının planlandığı projeden, 20 kadın ve 10 genç olmak üzere toplam 30 kişinin yararlanacaktır. Projemizle yıllık 180 ton çilek üretiminin yapılasını hedefliyoruz. Kadınlar ve gençler ürettikleri çileklerle hem üretime hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Projenin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.’’

Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.