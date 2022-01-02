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Kahtalı: "Şu anda Türkiye’deki en cazip yatırım yapılacak il durumundayız"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’da bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yer kalmadığının altını çizerek, "6. Bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Şu anda Türkiye’deki en cazip yatırım yapılacak il durumundayız. Elektrik desteği veriyoruz, sigorta desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz kısaca her türlü desteği veriyoruz üreticiye" dedi.

MALATYA 02.01.2022, 13:20
Kahtalı: "Şu anda Türkiye’deki en cazip yatırım yapılacak il durumundayız"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’da bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yer kalmadığının altını çizerek, "6. Bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Şu anda Türkiye’deki en cazip yatırım yapılacak il durumundayız. Elektrik desteği veriyoruz, sigorta desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz kısaca her türlü desteği veriyoruz üreticiye" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak ve partililerle birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

İlçede ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı burada partililerle bir araya geldi.

"Akçadağ bizim göz bebeğimiz" diyen Kahtalı, "Akçadağlılar Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Her seçimde ellerinden geleni yaptılar. Akçadağ bizim kalemiz" şeklinde konuştu.

Akçadağ’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler veren Kahtalı, "Akçadağ’da elektrikle alakalı bize iletilen talepler neticesinde ilçemize 2021 yılı içerisinde 9 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Elektrik yatırımı anlamında Malatya genelinde yapılan yatırımların büyük bir payını Akçadağ aldı. Eğitim alanında 12 derslikli Ziya Gökalp okulumuzu yaptık buranın fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 oranında. Düzyurt Mahallemizde 4 derslikli ilkokul yapacağız onun da geçici kabulü yapıldı. Yine bir İmam Hatip okulu yapacağız. Kepez’de 4 derslikli bir ortaokul yapacağız. Bunların planlaması ve bütçesi hazır, bu yıl başlayacağız ve bitireceğiz. Yine sağlık alanında Akçadağ’a önemli yatırımlar yaptık. 6 hekimlik aile sağlığı merkezimizi yaptık, toplum sağlığı ve 112 acil sağlık istasyonunun yapımını bitirdik ve geçici hasta kabulüne başladılar. İnşallah daha büyük bir entegre hastanesini Akçadağ’ımıza kazandırmak için gayret edeceğiz. Gençlere yönelik bir futbol sahası kazandırmış olduk baharda da açılışını yapacağız. Sulama ile ilgili Taşevler Göleti var. 8 bin dekar araziyi sulayacak göletin gövdesi tamamen bitti ama çatlaklar onarılıyor. Kürecik Göleti, Harunuşağı Göleti ve Kumluova göleti yapılacak. Bunların da planlaması yapıldı. Bunun yanında modern sulama sistemine geçmek için görüşmelerimiz yapılıyor. İnşallah Akçadağ’da sulama sorunu kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Malatya ile ilgili ne talep edildiyse hepsinin karşılandığını aktaran Kahtalı, Erdoğan’ın Malatya’yı çok sevdiğini söyledi.

Malatya’da bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yer kalmadığının altını çizen Kahtalı, "6. Bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı. Şu anda Türkiye’deki en cazip yatırım yapılacak il durumundayız. Elektrik desteği veriyoruz, sigorta desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz kısaca her türlü desteği veriyoruz üreticiye. Cumhurbaşkanımız Malatya’da üretim artsın, istihdam artsın diye bu teşviği uzattı ve Malatya’ya büyük destekler veriyor. Şu anda bizim organize sanayi bölgesinde yatırımcıya verecek yerimiz kalmadı. Allah’a şükürler olsun o kadar iyi çalışıyoruz ki yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ihracatının 221 milyar doları geçtiğini dile getiren Kahtalı, 2023’ün büyük bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Biz şu anda OECD ülkeleri arasında en fazla ihracat yapan ikinci ülke konumundayız, G20’de birinci sıradayız. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye artık kabuğunu kırdı. Türkiye artık ne TÜSİAD’a ne de onun yavrularına bağlı değil. Artık halk üretiyor. TÜSİAD’ın ayar verme dönemi artık geride kaldı. Üretmek isteyen herkes üretir ve parasını kazanır, üretmek istemeyen üretmez. Bizim artık yerli yatırımcılarımız var.15 temmuz’da Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle milletimiz sokağa indi ve canını ortaya koydu. Yine Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle insanlar dolarlarını bozdurup Türk Lirasına geçti. 60 milyar civarında dolar bozduruldu. Bu, milletimizin vatan sevgisini ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ’2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme’ hedefimiz var. İşte biz bu kırılma noktasındayız. 2023’ü geçtiğimiz anda artık Türkiye’nin önü açık. Bundan sonra artık Türkiye kendi sondaj gemileri ile doğalgaz arayan ve çıkartan bir ülke olacak. Kendi topraklarında artık petrolünü çıkaracak, nükleer santralini kuran bir ülke olacak. O yüzden Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız ve onu asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş ise, ilçenin taleplerini Milletvekili Kahtalı’ya iletti.

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak da, Akçadağ’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kahtalı, beraberindekilerle birlikte daha sonra ilçe merkezinde bulunan esnafları ve Akçadağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Şahin’i ziyaret etti. Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün’ü de ziyaret eden Kahtalı, Kaymakam Böçkün’e çalışmalarında başarılar diledi. Kahtalı, daha sonra Akçadağ Birlik Koop Başkanı Hamit Cengiz ve Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz’ı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

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