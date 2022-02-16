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Kahtalı: “Muhalefetin becerdiği tek iş masa etrafında toplanmak”

Muhalefet partilerinin bir araya gelmesini değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bugüne kadar Türkiye’nin lehine hiçbir bir davranışta bulunmayanların mesele ‘Erdoğan gitsin’ olunca anında bir araya geliyor olması içimizi bir kez daha kanatmıştır” dedi.

MALATYA 16.02.2022, 10:22
Kahtalı: “Muhalefetin becerdiği tek iş masa etrafında toplanmak”

Muhalefet partilerinin bir araya gelmesini değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bugüne kadar Türkiye’nin lehine hiçbir bir davranışta bulunmayanların mesele ‘Erdoğan gitsin’ olunca anında bir araya geliyor olması içimizi bir kez daha kanatmıştır” dedi.

Muhalefet liderlerinin bir araya gelmesini çaresizlik ve siyasi tükenmişlik olarak yorumlayan Kahtalı, “Muhalefetin maalesef tek becerdiği iş bir masa etrafında toplanmak. Bugüne kadar Türkiye’nin hiçbir sorununa çözüm amaçlı yaklaşmayan, proje ve fikir üzerine değil de algı ve yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı benimseyen ve tek derdi ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’ olanların yuvarlak bir masa etrafında toplanması aslında bir kez daha nasıl bir siyasi çaresizlik ve tükenmişlik içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Yaptıkları her siyasi manevra ile her seferinde gülünç duruma düşen bu 6’lı tabak takımı gizli ortakları ile birlikte yuvarlak masa etrafında toplanarak hep bir ağızdan bir kez daha ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ ve ‘Erdoğan gitsin’ naraları atarak kendilerini motive etmeye çalışmış ve kamuoyu tarafından ‘bizim muhalefet çok güzel masa etrafında toplanır’ şeklinde takdir edilmeyi beklemiştir. Muhalefetin bu tutum ve davranışı bizleri yine şaşırtmadı ancak Türkiye’nin içerde ve dışarda birçok mesele ile uğraştığı, bölgesinde kendisini ilgilendiren önemli olaylarla meşgul olduğu anlarda değil bir araya gelmek kılını dahi kıpırdatmayan ve Türkiye’nin lehine hiçbir bir davranışta bulunmayanların mesele ‘Erdoğan gitsin’ olunca anında bir araya geliyor olması içimizi bir kez daha kanatmıştır” şeklinde konuştu.

Kahtalı, “‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen bir muhalefet anlayışı maalesef ülkemize büyük zarar veriyor. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartışan toplandıktan sonra da ne yapacağına bilemeyen bu şaşkınlar gurubunun herhangi bir konu hakkında aynı yuvarlak masa etrafında toplanıp çözüm önerisi sunduğunu gören ya da duyan var mı bugüne kadar? Stratejileri olmayan, politika üretemeyen, başa geldiklerinde ne yapacaklarını kendileri bile bilmeyen bu çaresizler takımı Recep Tayyip Erdoğan’ı gizli ortak HDP ile birlikte devirebileceğini zannediyor ama aslında farkında olmadan kendilerinin tek başına asla ve asla Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi olamayacaklarını itiraf ediyorlar. Derin hülyalara dalan ve bir araya gelerek boy boy fotoğraflar çekenler bu hülyadan bir an önce uyanmazsa daha çok masa etrafında toplanıp dağılır” ifadelerine yer verdi.

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