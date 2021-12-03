Kahtalı: "Faizle, tefeciyle bu ülke kalkınamaz"

TBMM’de konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye’nin üretmekten başka bir şansı olmadığını ifade ederek "Muhalefete sesleniyorum faiz baronlarının sözcüsü olmayın. Faizle, tefeci ile bu ülke kalkınamaz. Faiz ne kadar yüksek olursa üretim o kadar düşer" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşmasında muhalefeti sistem tartışmaları üzerinden eleştiren Kahtalı, "2017’de referanduma giderek sistem değişikliğini halka sorduk ve milletimizin teveccühü ile de o sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak değiştirilmiş oldu. Yine devamında 2018 yılında yapmış olduğumuz seçimle de halkın oyuyla Cumhurbaşkanımız bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu. Siz isteseniz de istemeseniz de bu böyle. Millete rağmen siyaset yapmaya devam etmek istiyorsanız buyurun devam edin ama Allah’ın izniyle Biz AK Parti hükümetleri olarak 19 yıldır nasıl bu ülkeyi yönetiyorsak bundan sonra inşallah yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin salgın döneminde bile ihracatını ve istihdamını artırdığını ifade eden Kahtalı, üretime dayalı bir ekonomi kurmak istediklerini söyledi.

Kahtalı, "Tabii şu anda dolarda bir artış söz konusu ama bunun sebebine bakmak lazım. Sebebine baktığımızda 2 yıllık süreç içerisinde yaşadığımız bir pandemi dönemi var. Pandemi nedeniyle ekonomide bir sarmal oluştu, üretimde kısıtlamalara gidildi. Hizmetler durdu ama ülkemizde Allah’a şükür üretime destek vererek üretimde artış sağladık ve bu süreçten en az etkilenen ülkeler arasında yer aldık. Biz üretmeye devam edeceğiz, istihdama devam edeceğiz, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Devletimiz sadece ekonomi ile uğraşmıyor, terör gruplarıyla uğraşıyor içerideki ve dışarıdaki hainlerle uğraşıyor. Bunlara rağmen de birçok alanda yatırım yapmaya devam ediyor. Mavi vatan ortada, Kafkasya’da, Afganistan’da birçok ülkede yapılan çalışmalar ortada. Pandeminin ülkemize yansımaları elbette olacak. Ancak biz bunu milletimize en az şekilde yansıtmak için büyük çaba sarf ettik. Dar gelirlinin yanında olduk, esnafımızın yanında olduk. Gerektiğinde kira desteği verdik, hibeler verdik. Faizsiz krediler verdik, bu desteklerle küçük esnafımızı ezdirmedik. Üreticimize destek verdik yatırımı arttırdık ve bu yatırımla beraber dünyada en fazla ihracat yapan, büyüme gerçekleştiren OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında birinci duruma geldik. Bu asla küçümsenecek bir şey değil. Ben burudan muhalefete sesleniyorum faiz baronlarının sözcüsü olmayın. Faizle, tefeci ile bu ülke kalkınamaz. Faiz ne kadar yüksek olursa üretim o kadar düşer. Buradaki arkadaşlarımız bunu bilir ama bunu siyasi bir malzemeye çevirmek için kullanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın sözünü buradan bir kez de ben söylüyorum ’faiz sebep enflasyon sonuçtur.’ Faiz baronlarıyla işi tutmayın, millete rağmen siyaset yapmayın. Milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını kötülemekle elinize bir şey geçmez. Varsa bir projeniz gelir burada söylersiniz. Bu nefret ve kötüleme dilini kullanmaktan artık vazgeçin" diye konuştu.