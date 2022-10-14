Kadınlar Yazıhan’da daha fazla üretecek

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kadınların üretime ve hayvan yetiştiriciliğine daha fazla katkıda bulunmaları için proje geliştirilecek.

İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Birlik teknik personeli Ziraat Mühendisi Hikmet Topçu, Birlik Teknik Personeli Veteriner Ayşegül Karakuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Sosyal İncelemeci Eser Batmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede kadınların üretime ve hayvan yetiştiriciliğine daha fazla katkıda bulunmaları için proje geliştirilmesi kararlaştırıldı. İlçede kadınların üretime ve hayvan yetiştiriciliğine daha fazla katkıda bulunmaları için proje geliştirilmesiyle ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu toplantıda, hayvancılık yapan kadın yetiştiricilerle ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.