Son Dakika
Kadınlar Voleybol 2. Ligi
Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Van Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
MALATYA 27.11.2022, 15:10
Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Van Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Tecde Spor Salonu’nda oynanan Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını ev sahibi takım 25-14 ve 25-19 ile 25-15 sonuçlarla rahat kazandı.
Ligde oynadığı tüm müsabakaları kazanan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, play-off’u büyük oranda garantiledi.