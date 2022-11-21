Kadınlar Voleybol 2. Ligi

Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Play-Off’a adım adım yaklaşıyor. Oynadığı karşılaşmaların tamamını kazanan Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı Muş Yurdum Sporu 2-3’lük skorla mağlup etmesini bildi.

Bu galibiyetle 1. Lig hedefiyle başladığı sezonda, Play-Off’a kalma yolunda büyük avantaj elde eden Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 15.00’de Malatya Tecde Kapalı Spor Salonunda oynayacak olan Van Büyükşehir Belediye maçına tüm spor severleri bekliyor.

Kulüp Başkanı Hamit Kapan, Play-Off’a adım adım yaklaştıklarını belirterek, 1. Lig hedefiyle yollarına devam ettiklerini vurguladı.